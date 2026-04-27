Kean e un silenzio che fa rumore. Fiorentina, vecchie abitudini

vedi letture

Tra le notizie più lette di giornata su Firenzeviola.it c'è la ricostruzione di ciò che sta accadendo a Moise Kean, assente anche dalla tribuna del Franchi nella partita contro il Sassuolo ufficialmente perché stava svolgendo una doppia sessione di terapie al Viola Park. Una giustificazione che ha lasciato insoddisfatti tutti coloro (tanti) che si sono domandati come e quanto le terapie in questione impedissero di venire comunque allo stadio, tanto più all'ora di pranzo. Come spesso è accaduto negli ultimi anni alla Fiorentina resiste (purtroppo) un'abitudine che la Fiorentina non ha cambiato, quella di riferire versioni un po’ pesanti da digerire, perché i 90 minuti al Franchi ieri non avrebbero impedito a Kean (e a qualsiasi altro tesserato) di svolgere qualsiasi attività.

E c'è già chi parla di tensioni tra il nuovo ds Paratici e Moise Kean. Che intanto si allena al Viola Park per provare a tornare a giocare entro la fine della stagione.