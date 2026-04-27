FirenzeViola Top FV, Fagioli convince i lettori: col Sassuolo è il migliore. Bene anche Gud

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Non è stata una partita memorabile, quella di ieri al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo, ma a spiccare su tutti è stata la prova di Nicolò Fagioli. Questo il verdetto dei nostri lettori, in merito al consueto sondaggio del premio Top FV in cui vi invitiamo sempre a votare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ebbene, nel match contro i neroverdi è il regista basso a risultare il più in forma. Per il classe 2001 il 39,45% delle votazioni, su un totale di circa 500 voti totali.

Ben vista anche la prestazione di Albert Gudmundsson, secondo alle spalle di Fagioli col 17,51% delle preferenze, in una gara senza gol giocata in un ruolo un po' ibrido, da falso nueve in assenza sia di Kean che di Piccoli. Chiude infine il podio Luca Ranieri, scelto dal 12.03 % dei lettori. Per l'ex capitano una performance battagliera e accorta, prima da centrale e poi da esterno sinistro.