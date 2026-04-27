Buon compleanno a Vittorio Cecchi Gori che spegne oggi 84 candeline

Buon compleanno a Vittorio Cecchi Gori che spegne oggi 84 candelineFirenzeViola.it
Oggi alle 20:40Notizie di FV
di Redazione FV

Compie oggi 84 anni Vittorio Cecchi Gori, presidente e proprietario della Fiorentina a cavallo tra gli anni '90 e il 2000. Alla guida del club di Firenze, Cecchi Gori vinse un campionato di Serie B nella stagione 1993-1994, due volte la Coppa Italia nel 1995-1996 e nel 2000-2001 e una Supercoppa italiana nel 1996. A tutt'oggi gli ultimi trofei vinti dalla Fiorentina.