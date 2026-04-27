Buon compleanno a Vittorio Cecchi Gori che spegne oggi 84 candeline
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Compie oggi 84 anni Vittorio Cecchi Gori, presidente e proprietario della Fiorentina a cavallo tra gli anni '90 e il 2000. Alla guida del club di Firenze, Cecchi Gori vinse un campionato di Serie B nella stagione 1993-1994, due volte la Coppa Italia nel 1995-1996 e nel 2000-2001 e una Supercoppa italiana nel 1996. A tutt'oggi gli ultimi trofei vinti dalla Fiorentina.
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