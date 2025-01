Dall'Olanda rivelano: viola spingono su Chuba Akpom dell'Ajax

Una dell notizie più lette oggi su Fireneviola.it è stata quella relativa all'indiscrezione (arrivata dall'Olanda) secondo cui la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Chuba Akpom per il ruolo di vice-Kean. Come riportato dal quotidiano dei Paesi Bassi De Telegraaf, il centravanti classe 1995 è in uscita dall'Ajax e su di lui ci sono varie formazioni europee tra cui i viola. Chuba Akpom non rientrerebbe nei piani del tecnico italiano Francesco Farioli che lo rietiene il terzo attaccante della rosa dietro a Brobbey e Weghorst.