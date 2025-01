Altra idea per l'attacco della Fiorentina, si tratta di Chuba Akpom dell'Ajax

La Fiorentina è sempre alla ricerca di un vice Kean in questo mercato invernale e dall'Olanda il nome nuovo è quello di Chuba Akpom. Come riportato dal quotidiano dei Paesi Bassi De Telegraaf, il centravanti classe 1995 è in uscita dall'Ajax e su di lui ci sono varie formazioni europee tra cui i viola. Chuba Akpom non rientrerebbe nei piani del tecnico italiano Francesco Farioli che lo rietiene il terzo attaccante della rosa dietro a Brobbey e Weghorst.

Dopo il ritiro del Leicester dalla corsa all'attaccante di nazionalità inglese, la Fiorentina per aggiudicarselo dovrà competere con Lille e Sunderland. Chuba Akpom in questa stagione ha segnato otto reti in 31 partite, tra tutte le competizioni, con la maglia dei lancieri.