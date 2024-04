DAL VIOLA PARK, Seduta di scarico. Domani i convocati

Fonte: Niccolò Santi

Allenamento di scarico per la Fiorentina al Viola Park. I ragazzi di Vincenzo Italiano sono scesi in campo nel primo pomeriggio puntando al recupero fisico dopo il dispendio di energie a Salerno. Attività mirate alla riattivazione per i giocatori che sono scesi in campo ieri, seduta completa per chi è rimasto in panchina. Il lavoro di domani, invece, quando sarà diramata la lista dei convocati per l'Atalanta che chiarirà anche i disponibili, verterà sulla preparazione della semifinale contro i nerazzurri.