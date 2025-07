Da Nzola a Ikoné: gli esuberi pesano più di 20 milioni a bilancio

vedi letture

L'esercito degli esuberi che la Fiorentina dovrà piazzare nel corso dell'estate di mercato conta 9 elementi, senza considerare i giovani provenienti dal settore giovanile. 9 calciatori da ingaggi più o meno onerosi che messi insieme pesano sul monte ingaggi viola per quasi 11 milioni netti e dunque più di 20 milioni lordi. Una cifra monstre che Pradè e Goretti dovranno provare a tagliare nel modo più profondo possibile per far spazio ai prossimi acquisti necessari per completare la rosa da affidare a Steano Pioli.

Nella lista dei 9 giocatori già praticamente tagliati dalla rosa per la prossima stagione ci sono ben 5 calciatori che guadagnano 1,5 milioni a stagione o più, il tutto senza considerare eventuali bonus di squadra che potrebbero far salire la stessa cifra. Chi guadagna più di tutti è anche colui che probabilmente resterà a Firenze almeno fino a gennaio perché infortunato, ovvero Kouame. L'ivoriano guadagna 1,7 milioni dopo l'ultimo rinnovo di contratto ma sta recuperando da un brutto ko che lo costringerà a restare fuori rosa entrando nel suo ultimo anno di contratto.

Ecco la lista degli esuberi

Kouame 1,7

Brekalo 1,6

Ikonè 1,6

Barak 1,5

Nzola 1,5

Sottil 1

Christensen 0,8

Sabiri 0,8

Infantino 0,4

-------------------------

Totale 10,9

QUI L'APPROFONDIMENTO COMPLETO