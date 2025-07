Dagli inviati Termina il secondo giorno della tournéé inglese dei viola: le novità

Va in archivio il secondo giorno di lavoro al St George's Park National Football Centre per la Fiorentina di Stefano Pioli. Il tecnico viola ha riavuto a disposizione per l'allenamento del pomeriggio Albert Gudmundsson, assente dal lavoro in gruppo da qualche giorno; è rimasto ancora fuori Rolando Mandragora che continua ad allenarsi a parte. Nella seduta di stamani una classica pioggerellina inglese ha ccompagnato i giocatori in campo che comunque hanno mostrato da subito grande entusiasmo scendendo sul manto verde del centro sportivo federale della Nazionale inglese, dopo una prima parte di lavoro effettuato da tutti in palestra. Esercitazioni, parte atletica ma anche una partitella con tanto di esultanza finale per la squadra vincente.

Clima alle stelle e tanto entusiasmo per adesso. Anche per domani prevista la doppia seduta nel centro Federale inglese.