Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppio allenamento a Burton upon Trent

La Fiorentina si trova in Inghilterra per la tournée con l'obiettivo di prepararsi al meglio per la prima partita ufficiale della stagione. Quella di oggi sarà la prima giornata interamente in Gran Bretagna per la squadra viola, che, arrivata ieri nel centro sportivo nei pressi di Birmingham, ha svolto solamente una seduta pomeridiana. Oggi saranno due gli allenamenti, uno al mattino, e uno nel pomeriggio, nel clima primaverile inglese.