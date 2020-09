DA CRISTOFORO A MONTIEL: CHI RESTA DA SISTEMARE

È stato detto fin dall'inizio di questo calciomercato (ed è un mantra che in casa Fiorentina viene ripetuto ormai da anni): prima di comprare bisogna vendere. In realtà con Bonaventura e Borja Valero i dirigenti viola hanno già deciso di intervenire sulla rosa di Iachini, ma la sensazione è che per veri colpi bisognerà attendere la fine del mercato. Per questo diventa fondamentale monitorare la questione uscite, anche le meno importanti, per captare il momento del mercato viola.

Perché pur se Pradè in conferenza ha indicato il solo Boateng come sicuro partente, gli esuberi e i giocatori da sistemare sono in realtà ancora molti. Si comincia da Illanes, lo scorso anno all'Avellino con cui la Fiorentina nelle scorse settimane ha discusso un nuovo prestito. Per adesso nulla di fatto per il difensore cresciuto nelle giovanili viola ma fuori dal progetto. Ranieri invece è stato lui in primis a chiedere di andare a giocare altrove: detto fatto, manca ormai solo l'ufficialità per il passaggio alla Salernitana in Serie B.

Benassi non è un esubero, ma un ormai quasi sicuro partente: direzione Verona, dove il centrocampista potrebbe arrivare già oggi. L'agente è in direzione veneto per chiudere l'affare che sbloccherà definitivamente Borja Valero alla Fiorentina. Per Dabo al Benevento manca solo l'annuncio (che dovrebbe arrivare in giornata), così come per Agudelo siamo ai dettagli con lo Spezia, passando per un ritorno al Genoa dal prestito.

Le situazioni più complicate sono a centrocampo. Cristoforo resta ancora una volta con pochissimo mercato e con l'ultimo anno di contratto con la Fiorentina: vorrebbe tornare in Spagna o in Sudamerica ma ancora di contreto c'è poco. Su Saponara il mercato c'è, ma l'ingaggio da quasi un milione di euro spaventa un po' le pretendenti di bassa fascia in Serie A. Non è da escludere una sua permanenza in viola, anche se il mercato è lungo e resta molto più probabile un suo addio. Anche per Eysseric la questione ingaggio è centrale, visto che al momento trovare una squadra disposta a corrispondere i 750mila euro annuali è tutt'altro che semplice da trovare. Ha mercato in Francia e una soluzione entro fine mercato si troverà, ma sarà dura. Per Montiel si prospetta un'altra stagione in prestito: dove è ancora da definire.

Infine Kevin-Prince Boateng, la cui ipotesi migliore al momento è rappresentata dal Las Palmas, club nel quale ha già giocato ora in Segunda Division, in Spagna. Per lui, come per quasi tutti i nomi fatti in questo elenco, il futuro è lontano da Firenze.