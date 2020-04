CUTRONE A CACCIA DI RISCATTO E GOL DOPO LA PAURA

L'arrivo di Patrick Cutrone nel mese di gennaio alla Fiorentina ha da subito fatto crescere l'entusiasmo tra i tifosi viola visto che il classe '98, malgrado la sua esperienza non del tutto positiva al Wolverhampton, con il Milan aveva collezionato 90 presenze tra tutte le competizioni con ben 27 reti all'attivo: non male per uno che ha esordito con la maglia rossonera a soli 19 anni. Le premesse erano dunque delle migliori con il giovane italiano in cerca di un riscatto dopo l'avventura inglese e con tutto il popolo viola che attendeva il centravanti di ruolo che tanto mancava alla squadra di Vincenzo Montella prima e di Giuseppe Iachini poi.

L'esordio con la Fiorentina da titolare avviene in Coppa Italia, alla seconda presenza da quando si è trasferito in Toscana ed è subito di livello: gol, prestazione da incorniciare e vittoria contro l'Atalanta. Le aspettative intorno a lui crescono inesorabilmente ed in molti pensano già di aver trovato quello di cui veramente necessitava la squadra gigliata. Nonostante però l'impegno sempre profuso e la voglia di dimostrare di essere all'altezza, Cutrone, prima dello stop forzato del calcio italiano a causa della diffusione del Coronavirus, arriverà a totalizzare 9 presenze con soltanto una rete all'attivo: troppo poco per uno come lui che ha abituato a tutt'altri numeri.

Nell'ultimo periodo un'altra batosta si è abbattuta sul 22enne visto che è risultato positivo al Covid-19 senza tuttavia riscontrare complicazioni particolari. Sicuramente una cosa che non lo ha aiutato, ma che allo stesso tempo ha alimentato ancora di più la voglia di rivalsa che aveva dentro di sé. Il futuro, insomma, è tutto dalla sua parte perché la fiducia nei suoi mezzi non manca da parte di nessuno: né dei tifosi, né dell'allenatore, né dei compagni. A testimoniarlo sono anche le dichiarazioni di Dusan Vlahovic, l'altro centravanti della Fiorentina, che a TuttoMercatoWeb.com ha voluto sottolineare come con Cutrone abbia un bellissimo rapporto e sia pronto a giocare anche insieme. Un suggerimento che potrebbe diventare una nuova soluzione per l'immediato futuro.