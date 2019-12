C.SPORTIVO, Il 2+2 di Rocco: a settembre il via

"Si è completato oggi il processo di acquisto di tutti i terreni destinati a diventare il nuovo centro sportivo della Fiorentina nel Comune di Bagno a Ripoli. Con l’acquisizione odierna dell’ultima parte dei terreni, già opzionati, di proprietà della Società Veronica, la Fiorentina entra definitivamente in possesso di tutti gli spazi che serviranno a realizzare entro due anni il centro sportivo di 25 ettari, che diventerà il più grande d’Italia. Sono già iniziati i lavori di messa in sicurezza e pulizia della zona e grazie alla collaborazione con le Istituzioni e la Società Veronica è stato completato in totale armonia il trasferimento delle persone che ancora occupavano alcuni spazi dell’area". Con questo comunicato la Fiorentina, lo scorso 30 ottobre, ha annunciato di aver acquistato i terreni per la costruzione di quella che sarà la nuova casa del club, dalla prima squadra alla Primavera fino al calcio femminile. Un investimento, parole di Rocco Commisso, da 70 milioni di euro e il primo vero tassello della nuova proprietà americana della società gigliata. A settembre del prossimo anno, ma forse anche prima, partiranno i veri lavori, per un centro sportivo che punta a fare invidia a tutto il calcio italiano.

Lo stesso patron della Fiorentina ha poi commentato: "Sono arrivato qui a giugno, ho incontrato il sindaco a fine mese. In quattro mesi abbiamo fatto tutto questo lavoro per comprare e andare avanti con il progetto del centro sportivo. Oggi siamo stati insieme per progettare quando si comincerà e finirà: io ho questo nuovo motto "2+2" per fare centro sportivo e stadio. Il primo si farà, le condizioni sono giuste ed entro settembre 2021 si finirà e sarà il più bello d'Italia in tutto".

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Un'opera che per essere completata adesso ha bisogno del sì al nuovo stadio.