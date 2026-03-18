Cremonese-Fiorentina 1-4, vota il tuo migliore in campo su FirenzeViola.it!
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La Fiorentina stravince lo scontro diretto con la Cremonese. Allo Zini, i viola dominano la squadra di Nicola e la battono con un sonoro 1-4, a firma di Parisi, Piccoli, Dodo e Gudmundsson. Un successo molto importante con cui De Gea e compagni si portano a più quattro dalla zona retrocessione, dove l'ultima coinvolta è proprio la formazione grigiorossa. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo. Ecco il link:
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