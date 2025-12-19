Calciomercato Coppola tra i principali obiettivi per la difesa: la formula può aiutare i viola

17 minuti giocati in tre presenze in Premier League più poco meno di 260' giocati in EFL Cup. È questo lo score di Diego Coppola dopo l'approdo in estate al Brighton. Il difensore, acquistato per poco più di 10 milioni di euro da parte degli inglesi, non sta trovando spazio e potrebbe cambiare maglia già a gennaio.

Negli scorsi giorni è stato accostato alla Fiorentina, a caccia di un difensore giovane ma affidabile da inserire in una rosa decisamente in difficoltà. La trattativa non è ancora iniziata ma le parti sono a conoscenza del reciproco interesse, col giocatore che, pur ascoltando i sondaggi da parte di tanti club pronti a muoversi per lui, non disdegnerebbe l'idea di mettersi in gioco in una piazza come Firenze.

Logico che la situazione di classifica non sia d'aiuto per il buon esito della trattativa, ma con la possibilità che tutto si sviluppi con la semplice formula del prestito, potrebbe spingere Coppola ad accettare una proposta che lo vedrebbe titolare praticamente certo, almeno fino alla prossima estate.