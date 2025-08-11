Conrad Harder, la Fiorentina si informa: ma c'è il nodo legato alla formula

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it riguarda la voce di mercato secondo cui la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni allo Sporting Lisbona per Conrad Harder, possente centravanti in uscita dai lusitani. È quanto riporta Record, tra le principali testate sportive del Portogallo, scrivendo che il danese classe 2005 è considerato dal club biancoverde un giocatore da piazzare e per il quale sono arrivate richieste anche da parte del Lipsia, data la cessione di Sesko al Manchester United. I viola avrebbero chiesto l'attaccante in prestito, scontrandosi con la volontà dello Sporting che cederebbe volentieri Harder ma a titolo definitivo.