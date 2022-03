Chi rientra dalle nazionali in rampa di lancio è Nico Gonzalez, che con la sua Argentina è riuscito finalmente a spezzare il tabù del gol. L'esterno viola ha gioito in patria (dove ha staccato il pass per Qatar 2022), segnando il primo dei tre gol fatti al Venezuela realizzati alla Bombonera di Buenos Aires, precedendo Di Maria e Messi. Una buona notizia per Vincenzo Italiano che domani ritroverà tutti nazionali, tranne Amrabat, per la sfida di domenica a mezzogiorno contro l’Empoli. L'argentino si è sbloccato dopo circa cinque mesi, e considerando che l'ultima rete l'aveva segnata in campionato con la maglia viola il 24 ottobre con il Cagliari, si può dire finalmente libero da questa ossessione.

Il calciatore è atteso in serata a Firenze e Italiano domani potrà già averlo a disposizione. Come ha sempre fatto quando c'è stata la sosta dovuta alle nazionali, il tecnico viola privilegerà chi si allenato di più in gruppo a discapito di coloro che hanno risposto alle convocazioni. Chi è rimasto a Firenze ad allenarsi con la squadra si è fatto vedere voglioso di giocare, ma stavolta l'argentino si potrà giocare il jolly del gol ritrovato che in più di un'occasione Italiano ha richiesto ai suoi esterni.

Lo insidia Sottil ma stavolta potrebbe essere diverso: nonostante il poco tempo per recuperare, se Nico Gonzalez dovesse smaltire il fuso orario potrebbe mettere in seria difficoltà Italiano per quanto riguarda le scelte di formazione. La speranza adesso è che già nella partita contro l’Empoli possa tornare a fare la differenza con un centro tanto atteso quanto ricercato dallo stesso giocatore, ma ancor più da Vincenzo Italiano che ritrova un Nico Gonzalez con una consapevolezza in più.