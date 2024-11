COMUZZO, MANDRAGORA, KEAN... RIENTRI IMPORTANTI A TORINO

Fonte: Luciana Magistrato

Ripetere il mese di ottobre con 6 vittorie su 6 forse sarà impossibile ma la Fiorentina vuole continuare a sognare e a Torino, contro i granata a caccia di riscatto, andrà per dare continuità alla sua crescita come squadra e come risultati. Gli impegni sono tanti e un po' di rotazione potrebbe essere necessaria ma i rientri di alcuni giocatori arrivano al momento giusto. Soprattutto in attacco dove riavere Kean è fondamentale. Con la Roma ha giocato con la caviglia fasciata una prestazione importante e impreziosita da due gol e con il Genoa è stato necessario farlo riposare ma il giocatore è partito per Torino e questo è indicativo del fatto che il giocatore sta sicuramente meglio e che Palladino gli chiederà di stringere i denti. Poi eventualmente la gara a Nicosia con l'Apoel gli permetterà di recuperare ancora.

Importante anche il recupero di Comuzzo in difesa, che permetterà a Palladino di riproporre la coppia centrale formata dal 2005 e da Ranieri. Dodo e Gosens sono la sicurezza sulle fasce anche se Kayode e Biraghi sono pronti a sostituirli in caso di dubbio. Ancora più importante il rientro di Mandragora a centrocampo visto il forfait di Cataldi. L'ex Lazio è uscito claudicante dalla gara con la Roma per un fastidio muscolare che non è riuscito a smaltire non solo per giovedì sera ma neanche per Torino nonostante l'ottimismo che si era respirato venerdì.

Mandragora dovrebbe scendere in campo a fianco di Adlì che a Genova ha giocato solo una parte di gara partendo dalla panchina, così come nel finale con i rossoblù appunto. E con questa coppia mediana Palladino potrà spostare Bove a sinistra della linea a tre dietro Kean, formata da Colpani, Beltran e appunto l'ex Roma, a meno che non voglia farlo rifiatare.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 8 Mandragora; 23 Colpani, 9 Beltran, 4 Bove; 20 Kean.