Comuzzo, il no della Fiorentina al Milan che ha virato su De Winter

Pietro Comuzzo era nella lista del Milan per sostituire Malick Thiaw ma la giornata appena conclusa ha portato al definitivo no della Fiorentina al possibile trasferimento del difensore classe 2005. Troppo alto l'esborso economico richiesto al club rossonero che anche per questo ha virato con decisione su Koni De Winter del Genoa, per un'operazione da circa 20 milioni di euro complessivi. La Fiorentina dal canto suo ha detto subito no al sondaggio del ds Tare per capire la fattibilità dell'affare per un nome sul taccuino dei rossoneri da settimane. Comuzzo-Milan non si farà anche se non soprattutto per la volontà del club viola che vuole puntare sul giovane difensore e farne una delle colonne della nuova Fiorentina di Stefano Pioli che sta prendendo forma.

