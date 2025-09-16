Comuzzo e un avvio di stagione più che complesso: ma la Viola lo difende

vedi letture

Pietro Comuzzo sta vivendo un inizio di stagione complicato con la Fiorentina, lontano dalle attese create dalla sua crescita dello scorso anno e dalla convocazione in Nazionale. Durante l’estate l’Al Hilal aveva offerto circa 35 milioni, ma il difensore ha scelto di restare a Firenze, legato al club e deciso a continuare il proprio percorso. Le voci di mercato e la pressione hanno però destabilizzato il ragazzo, come ammesso dallo staff tecnico: Pioli ha parlato di “testa confusa per 2-3 giorni”, ma lo considera serio, applicato e felice della sua scelta. Emblematica la gara con il Napoli, dove un ingenuo fallo su Anguissa ha condizionato la prestazione difensiva. Nonostante i cali, la Fiorentina non mette in discussione il suo valore: Comuzzo resta un patrimonio tecnico e umano da recuperare, un giovane su cui investire con fiducia. L’obiettivo, ora, è “salvare il soldato Pietro”, restituendogli serenità e solidità per rilanciare la stagione. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.