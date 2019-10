La Fiorentina sta vincendo 3-1 contro la Pistoiese nell'amichevole che si sta disputando in questo momento alla Stadio Marcello Melani di Pistoia. E, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sta seguendo la gara in diretta streaming dagli Stati Uniti. Il patron viola non vuole perdersi nemmeno un minuto delle partite dei viola, neanche se si tratta di un amichevole.