FirenzeViola Commisso, Pradè e Ferrari: recap delle loro parole in conferenza stampa

Giornata importante quella appena conclusa per la Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso, il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore generale Alessandro Ferrari si sono presentati davanti ai microfoni in una conferenza stampa al Viola Park in cui si sono provati a spiegare gli obiettivi futuri facendo un bilancio sulla stagione appena conclusa. Il presidente ha parlato della volontà di migliorare ancora e ha apostrofato così le contestazioni della Curva: "Credo che i tifosi della Fiorentina non siano solo quelli della curva Fiesole. Ho letto tanti commenti sui social in questi giorni e molti erano dalla nostra parte. I tifosi possono fare quello che vogliono, certo, ma non possono cambiare come stiamo portando avanti la Fiorentina. Spero mi sentano e capiscano che certe cose non devono farle".

Anche Pradè ha risposto sulle contestazioni ma soprattutto sui piani per il calciomercato, dando già l'addio a 4 prestiti come Adli, Colpani, Zaniolo e Folorunsho, confermando Richardson e Fortini e lasciando il punto interrogativo su Gudmundsson, De Gea e Kean. Ferrari ha parlato soprattutto di stadio e ha sottolineato come non si debba parlare di stagione fallimentare per la Fiorentina.