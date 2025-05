FirenzeViola Come giudichi la stagione della Fiorentina? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it

Un'annata strana, conclusa sì al sesto posto e con 65 punti (migliorando, come posizione e punteggio, quanto fatto nelle ultime stagioni) ma con tanti snodi decisivi e alcuni rimpianti per punti persi e prestazioni sotto tono. Il 2024/25 della Fiorentina si conclude con una qualificazione in Conference League, un sesto posto, una semifinale di Conference persa ai supplementari col Real Betis e un'eliminazione prematura (agli ottavi, ai rigori contro l'Empoli) in Coppa Italia. Non ci sono solo i risultati da giudicare, ma anche la crescita dei singoli (Moise Kean su tutti) e il gioco espresso (da tanti criticato). Considerando tutto ciò, che voto date alla stagione della Fiorentina?



