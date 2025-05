FirenzeViola Palladino e le sue dichiarazioni recenti: "Il rinnovo non cambia le cose"

La notizia che ha squarciato il mondo viola è arrivata poco dopo le ore 14 di oggi: Raffaele Palladino si è dimesso dal ruolo di tecnico della Fiorentina. Una decisione che ha sorpreso tutti, per le dichiarazioni recenti di presidenza e dirigenza - con Commisso, Pradè e Ferrari che hanno usato parole al miele solo ieri per il tecnico oggi dimissionario-. Per questo è interessante recuperare alcune significative dichiarazioni del protagonista. Torniamo alle sue ultime parole, nel post-partita di Udine: "Per alzare il livello c'è da mettere a posto tante cose, bisogna partire da tanti aspetti, anche piccolezze organizzative. Bisogna ragionare sul gruppo importante da tenere, noi dobbiamo prendere uomini veri, all'interno di questo gruppo ci sono uomini veri, poi vicino a loro bisogna mettere altri ragazzi. Parlerò con la società per una Fiorentina ancora più forte".

Parole, datate domenica scorsa, che non sanno di imminente addio, anzi, sanno di programmazione e volontà di continuare insieme. Facciamo poi un salto ancora più indietro, al post-partita di Venezia (due settimane fa), dove dopo una sconfitta cocente, con tanto di contestazione dei tifosi in trasferta, ha parlato così del recente rinnovo (datato 7 maggio, prima della semifinale di ritorno col Betis): "Anche quando facevo il calciatore del contratto e dei soldi non mi è mai importato nulla, amo il mio lavoro, lo faccio per me e per chi mi ama, per i miei giocatori, non è un anno in più di contratto che mi cambia le cose o mi lascia tranquillo". Parole che, lette col senno di poi, forse potevano lasciar presagire qualcosa.