Palladino e le dimissioni ancora non ufficiali: ecco cos'è che manca

Perché ancora non sono state ufficializzate le dimissioni di Raffaele Palladino? A questa domanda ha risposto oggi Firenzeviola.it, in uno degli articoli più letti del giorno: il club fin qui ha ricevuto questa comunicazione dall'entourage del tecnico, anche se al momento non è arrivata in via ufficiale. I prossimi passaggi coinvolgono proprio questo tecnicismo: Palladino dovrà fornire dimissioni scritte, magari tramite il proprio avvocato con la Fiorentina che dovrà accettarle e controfirmarle. Solo da quel momento le dimissioni saranno ufficiali a tutti gli effetti.