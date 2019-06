COMMISSO, Foto e video di una giornata storica

Una data che entra nella storia, il 6 giugno del 2019 è il giorno in cui la Fiorentina diventa americana. Nei video e nelle foto di Firenzeviola.it la lunga giornata di Rocco Commisso, dalla chiusura del closing in mattinata a Milano fino all'atterraggio a Peretola e alla successiva visita in Palazzo Vecchio insieme al sindaco Dario Nardella.