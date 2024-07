COLPANI IN STALLO, IDEA TESSMANN: WORK IN PROGRESS

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue serrata la trattativa della Fiorentina con il Monza per provare ad arrivare ad Andrea Colpani. Il nodo resta in buona sostanza la formula: i viola propongono il prestito con diritto o con obbligo condizionato, il Monza vuole la cessione a titolo definitivo o l'obbligo. Manca la quadra anche sulla valutazione, ma parliamo di una distanza di pochi milioni che può essere facilmente colmata.

Gli altri profili al vaglio.

Parallelamente resta d'attualità la pista Kristian Thorstvedt, per il quale manca l'accordo economico col Sassuolo. Stesso discorso per Aster Vranckx: il Wolfsburg non si discosta dalla valutazione di 12 milioni, che complica le cose. Capitolo Tanner Tessmann, profilo che fa gola e che ormai non è più destinato all'Inter, motivo per cui i viola possono provare ad approfondire i discorsi con il Venezia.

Valutazioni fuori budget.

Altro giocatore nel mirino per il centrocampo è Edoardo Bove, per il quale la Fiorentina ha manifestato il suo interesse con il procuratore. La richiesta della Roma - circa 20 milioni di euro - preclude momentaneamente ogni possibile trattativa (che comunque sarebbe svincolata da Michael Kayode come paventato di recente). Si continua a lavorare per anche per Sandi Lovric, mentre Johnny Cardoso costa caro.