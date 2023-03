CLEAN SHEET, Secondo consecutivo in A. L'ultima...

FirenzeViola.it

Con le vittorie per 0-2 e 1-0 rispettivamente contro Cremonese e Lecce, la Fiorentina ha mantenuto per due volte consecutive la porta inviolata in Serie A. L'ultima volta che è accaduto ciò era nella stagione 2020/2021, quando dopo il 2-0 ai danni della Lazio dell'8 maggio 2021, arrivò uno 0-0 esterno contro il Cagliari. Era la Fiorentina di Iachini.