Poche ore per i riscatti, ma la Fiorentina si è fermata ai due obbligatori

Da oggi al 24 i club possono riscattare i giocatori in prestito ma la Fiorentina, dei 9 presi, ne ha riscattati solo due perché è scattato l'obbligo mentre rinuncia a tutti gli altri. Gosens si è guadagnato la maglia viola per presenze (e rendimento) mentre Fagioli per l'Europa raggiunta all'ultimo tuffo. E se per Edoardo Bove il mancato riscatto è dovuto alla sua impossiiblità di giocare in Italia dopo l'impianto del defibrillatore, per gli altri sei si è trattato di una valutazione fatta già con Palladino e confermata con Pioli. La Fiorentina vorrebbe comunque riprendere Albert Gudmundsson ma non attraverso il riscatto alla cifra di 17 milioni pattuiti.

Riscattati (2)

Nicolò Fagioli (centrocampista, dalla Juventus)

Robin Gosens (difensore, dall'Union Berlino)

Non riscattati (7)

Yacine Adli (centrocampista, dal Milan)

Edoardo Bove (centrocampista, dalla Roma)

Danilo Cataldi (centrocampista, dalla Lazio)

Andrea Colpani (centrocampista, dal Monza)

Michael Folorunsho (centrocampista, dal Napoli)

Albert Gudmundsson (attaccante, dal Genoa)

Nicolò Zaniolo (attaccante, dal Galatasaray)