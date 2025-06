La Fiorentina cerca il Gudmundsson-bis ma non riscattandolo

La Fiorentina ha deciso di non riscattare Albert Gudmundsson, nonostante due giorni ancora a disposizione. Troppi i 17 milioni per il rendimento avuto in questa stagione ma soprattutto perché il processo a carico del giocatore non ha ancora finito il suo corso.

La Fiorentina però, soprattutto ora che è cambiato il tecnico (Palladino non amava particolarmente l'islandese) vuole trattenerlo ed ha intenzione di sedersi a tavolino con il Genoa per una nuova trattativa come era stato deciso in estate. Ecco dunque il nuovo piano viola.