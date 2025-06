Viti sarà il terzo acquisto della Fiorentina: il punto

La Fiorentina è vicina al terzo acquisto in vista della prossima stagione: dopo Dzeko e Fazzini, trovato l'accordo con il Nizza per il prestito con riscatto a circa 5 milioni di Mattia Viti. Con l'arrivo di un nuovo difensore che ha giocato l'ultima stagione all'Empoli, si annunciano novità in rosa con il sacrificio di due centrali, Valentini e Moreno, e non solo.