Vanoli fa la conta: ecco i giovani che domani potrebbero esordire in viola
Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato ai tanti giovani della Fiorentina che domani contro il Rakow potrebbero trovare spazio: a centrocampo c'è curiosità per vedere se l'allenatore gigliato proverà ad affidarsi a Deli (2006) e Bonanno (2007), due talenti della Primavera che sperano di poter esordire in maglia viola almeno a partita in corso. Così come lo spera Braschi, 2006 cresciuto nel settore giovanile viola e con il viola nel sangue. A lui potrebbero essere affidate le chiavi dell'attacco così da far riposare Piccoli.
Leggi anche: Braschi e i suoi fratelli: Fiorentina-Rakow vetrina per tanti giovani
