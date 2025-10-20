Chi è stato il miglior viola in Milan-Fiorentina 2-1? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!
La Fiorentina cade in casa della capolista: 2-1 a San Siro, con un Milan che va sotto (rete di Robin Gosens) e poi rimonta con una doppietta di Rafa Leao. Quarta sconfitta nelle prime sette giornate per una Viola sempre più in basso in classifica, a quota 3. Come di consueto su FirenzeViola.it vi chiediamo di votare il miglior calciatore della Fiorentina in campo. Ecco qui il sondaggio Top Fv!
CLICCA QUI PER VOTARE: TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN MILAN-FIORENTINA 2-1?
Rigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 puntidi Mario Tenerani
1 Rigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
Tommaso LoretoTornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"
Alberto PolverosiMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
