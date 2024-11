CENTROCAMPO, Coperta corta e promozione di un baby

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'infortunio di Richardson e l'acciacco di Bove in Nazionale, dopo quello in campionato di Cataldi che però dovrebbe rientrare già con il Como, mette in evidenza una coperta un po' corta a centrocampo viste le tante gare in questo mese e mezzo. Ecco che dunque Palladino potrebbe anche scegliere di promuovere un baby, magari l'azzurro della Primavera Harder, in attesa che a gennaio la dirigenza possa guardarsi intorno se Palladino lo richiedesse in quella zona del campo.