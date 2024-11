UNA COPERTA DA ALLUNGARE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il rientro in anticipo di Richardson per un problema occorso in allenamento e la partenza più inaspettata di Dodò verso la nazionale brasiliana. Sono anche le nazionali a determinare il gruppo che si ritroverà lunedì al Viola Park sotto lo sguardo di Palladino, il quale dopo aver concesso una settimana di vacanza (meritata) a tutta la squadra avvierà la preparazione alla ripresa del campionato

Coperta corta in mezzo – Ma se per Dodò la chiamata in nazionale assomiglia più al giusto premio per una parte di stagione impeccabile, con conseguente carica psicologica in arrivo, per Richardson lo stop successivo alla chiamata in nazionale marocchina sembra preludere a qualche difficoltà in mezzo al campo. Già perché con Cataldi al rientro restano ad oggi disponibili i soli Mandragora e Adli, quasi che la coperta per la ripresa del campionato (quando i viola dovranno far fronte anche agli impegni di Conference e di Coppa Italia) potesse risultare corta.

Soluzioni alternative – Di certo nell’ottica del mercato invernale determinate soluzioni alternative verranno tenute di conto, a cominciare dal recupero integrale di Bove nel gruppo dei centrocampisti se davvero arrivasse a gennaio un esterno per arrivare all’arretramento di Cataldi. Variazioni all’assetto tattico che Palladino in primis valuterà, in condivisione con le altre strategie di mercato come del resto avvenuto in estate quando da Pradè a Goretti la dirigenza ha tarato molte delle scelte di mercato sulle necessità (e sulle indicazioni) del tecnico.