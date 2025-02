Centrocampisti, Ndour arriva domani ma la Fiorentina ne vuole un altro

vedi letture

La Fiorentina ha chiuso l'operazione che riporta in Italia, a titolo definitivo, Cher Ndour, bresciano di padre senegalese e nadre italiana, giocatore prelevato dal Psg che lo aveva mandato in prestito al Besiktas. Il giocatore domani sarà a Firenze. Il giocatore torna così in Italia dopo che nel 2020 si era trasferito dall'Atalanta al Benfica.

Altri nomi per la mediana, tra fagioli e Kone

Ma il club vorrebbe un altro centrocampista soprattutto se Richardson lascerà la Fiorentina. Nel mirino resta Nicolò Fagioli (che domani giocherà con la Juventus il lunch match contro l'Empoli), ma intanto il club viola ha messo gli occhi su Ismael Kone giocatore canadese del Marsiglia di De Zerbi, dove però ha avuto finora poco spazio. La formula sarebbe del prestito con opzione.

Zaniolo da perfezionare

Per quanto riguarda gli altri reparti, in dirittura d'arrivo anche Nicolò Zaniolo, mancano ancora alcuni dettagli con il Galatasaray (che lo aveva girato in prestito all'Atalanta).