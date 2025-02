FirenzeViola Fumata bianca per Ndour, che arriva in Italia. Ultimi dettagli per Zaniolo: il punto di mercato

vedi letture

Fumata bianca per Cher Ndour, centrocampista del Paris Saint Germain che era in prestito al Besiktas. La Fiorentina, che aveva ripreso le trattative con il club parigino nella giornata di ieri e ci ha lavorato oggi per trovare la quadra, in queste ore ha raggiunto l'accordo con club e col giocatore che già domani sarà in Italia per le visite mediche di rito. L'accordo con il club francese prevede 6 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita pari alla metà, il contratto del giocatore di Brescia, già campione d'Europa Under 19 come l'ex Kayode, prevede una durata fino al 2029.

Zaniolo in definizione Per un'operazione chiusa, un'altra è in dirittura d'arrivo, quella per Nicolò Zaniolo, per il quale manca ancora qualcosina con il Galatasaray ma siamo comunque vicini alla chiusura.