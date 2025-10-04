"Caso" Martinelli, opinioni ancora divise ma giovedì andava preservato

Addetti ai lavori e opinione pubblica continuano a dividersi su Tommaso Martinelli, giovedì lasciato in panchina in Conference. Così la domanda di questi giorni che tutti si fanno è se Pioli ha fatto la scelta giusta, quando Martinelli potrà giocare con De Gea e se la società ha fatto dunque bene a tenerlo.

A condividere la scelta del club e a capire la mossa di Pioli è un ex portiere esperto ed attuale dirigente del Pistoia Massimo Taibi: Pioli ha voluto preservare Martinelli da eventuali passi falsi così come un club deve chiedersi se il giocatore altrove avrebbe giocato davvero senza esperienza. Il portierino in questi giorni si consolerà sicuramente in Nazionale Under 21.