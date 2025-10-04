"Caso" Martinelli, opinioni ancora divise ma giovedì andava preservato
FirenzeViola.it
Addetti ai lavori e opinione pubblica continuano a dividersi su Tommaso Martinelli, giovedì lasciato in panchina in Conference. Così la domanda di questi giorni che tutti si fanno è se Pioli ha fatto la scelta giusta, quando Martinelli potrà giocare con De Gea e se la società ha fatto dunque bene a tenerlo.
A condividere la scelta del club e a capire la mossa di Pioli è un ex portiere esperto ed attuale dirigente del Pistoia Massimo Taibi: Pioli ha voluto preservare Martinelli da eventuali passi falsi così come un club deve chiedersi se il giocatore altrove avrebbe giocato davvero senza esperienza. Il portierino in questi giorni si consolerà sicuramente in Nazionale Under 21.
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaFiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiaradi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
Luca CalamaiBene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com