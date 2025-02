RFV Carmine Esposito: "Senza Kean proverei Beltran e Gudmundsson insieme"

L'ex Fiorentina, Carmine Esposito ha parlato oggi ai microfoni di Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro'. Queste le sue parole: "Sinceramente come vice Kean metterei Beltran che alla fine dei tre mi sembra quello un po' più adatto a coprire quel ruolo.

Per una squadra che improvvisamente perde un riferimento così forte anche dal punto di vista tattico sarà un problema riadattarsi?

"Quello sicuramente perché comunque Kean ha dimostrato e sta dimostrando che è un grandissimo talento. Non sarà facile ora giocare per questa Fiorentina senza di lui perché è il vero punto di riferimento della squadra. Adesso arriva il Como, una delle piccoline che però secondo me è una buonissima squadra perché giocano molto bene a calcio. Senza Kean Palladino dovrà trovare una soluzione giusta. Ad esempio con una punta ed un trequartista.

Gudmundsson e Beltran insieme come li vedresti ?

"Fossi l'allenatore della Fiorentina io non darei punti di riferimento. Anche io azzarderei a giocare con le due punte con uno che gli gira intorno.

Io azzarderei anche Zaniolo".

Secondo te cosa sta succedendo a Gudmundsson?

"Secondo me è partito molto bene, è un giocatore non di qualità ed è un giocatore molto importante, però secondo me anche adesso lo vedo un pochino fuori dalla situazione. secondo me ha bisogno di sentirsi più considerato".

