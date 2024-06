CALAMAI, Retegui colpo sufficiente. Continuerei la ricerca

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha inquadrato così il mercato attaccanti della Fiorentina:"Mi sembra obbligatorio, e lo sarà anche nei prossimi giorni, discutere di chi sarà il centravanti della nuova Fiorentina. Almeno per quello che sono un po' i messaggi da parte di coloro che gestiscono il mercato, c'è una grandissima attenzione su Retegui. Per me sarebbe un'operazione da 6, massimo 6+, di quelle che fai ma non ti entusiasmano.

Io continuo a sperare che, per quanto riguarda la Fiorentina, possa continuare a cercare in giro per il mondo per trovare un giocatore di quelli che all'inizio ti chiedi chi sia e poi ne resti stregato. Retegui è un buon centravanti, ne conosciamo i pregi ma anche i difetti."