C.STORICO, Il sorteggio: sarà subito Azzurri-Bianchi

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, COMMISSO CHIAMA CASTRO: "TI SONO VICINO" Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... NOTIZIE DI FV MILENKOVIC, ORA LA CONFERMA (NON) È IN SALITA Nikola Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2023 ma ancora il suo futuro non è stato definito. Non c'è la certezza che parta, non c'è la certezza che rinnovi ulteriormente il contratto. La certezza attuale è che, insieme a Igor,... Nikola Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2023 ma ancora il suo futuro non è stato definito. Non c'è la certezza che parta, non c'è la certezza che rinnovi ulteriormente il contratto. La certezza attuale è che, insieme a Igor,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi