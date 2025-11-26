FirenzeViola Buoni i trascorsi tra la Fiorentina e Marcenaro. L'ultimo precedente è la vittoria a Udine

L'arbitro della prossima gara di campionato che la Fiorentina di Paolo Vanoli dovrà sostenere sul campo dell'Atalanta, sarà, come noto da qualche ora, Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Il fischietto del match, che andrà in scena questa domenica alle ore 18:00, è relativamente giovane con i suoi 33 anni e con le sue 26 direzioni di gara in Serie A e 2 in Coppa Italia. Questa per lui è la quinta stagione come arbitro della massima serie di calcio italiana, ed in questi anni ha già arbitrato la Fiorentina per 6 volte.

Il bilancio per i viola con Marcenaro è positivo, visto che in 4 occasioni il club gigliato ha vinto mentre nelle altre 2 sono arrivate 2 sconfitte. L'ultimo precedente in ordine temporale è quello dell'ultima giornata della scorsa stagione, Udinese-Fiorentina terminata 3-2 che permise di fatto alla squadra allora allenata proprio da Raffaele Palladino di ottenere il pass per la Conference League. Minori invece sono i suoi precedenti con l'Atalanta. Marcenaro infatti ha diretto i nerazzurri solo 3 volte in carriere (2 vittorie e 1 sconfitta per la Dea), e l'ultimo incontro tra le due parti risale alla stagione 2023/2024.