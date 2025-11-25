Fortini verso il rinnovo: la Fiorentina lo blinda tra stima e tante offerte rifiutate
La Fiorentina sta per blindare Niccolò Fortini, esterno che ha impressionato in questa stagione. L’operazione rinnovo è ben avviata: la scadenza attuale (giugno 2027) verrà posticipata e ci sarà un significativo aumento dell’ingaggio. Dopo un’ottima annata in Serie B con la Juve Stabia, Fortini sta convincendo anche in Serie A, e la società ha rifiutato un’offerta da 13 milioni + bonus da parte della Roma per non perderlo — anche perché Gasperini lo stima molto. La dirigenza viola e l’entourage del giocatore sono in contatto serrato, e nelle prossime settimane dovrebbero trovare un accordo definitivo, con la firma che potrebbe arrivare appena risolti gli ultimi dettagli. Questo uno dei pezzi più letti oggI su Firenzeviola.it.
