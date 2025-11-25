Richardson, da oggetto misterioso a possibile arma in più per la Fiorentina
Dopo mesi di inattività, Amir Richardson sta guadagnando fiducia sotto la guida di Paolo Vanoli. Acquistato la scorsa estate per 10 milioni, il centrocampista non ha mai giocato né in campionato né in Conference, ed era stato dato per partente. Ma Vanoli crede in lui e potrebbe offrirgli una chance già nella partita contro l’AEK Atene, anche se probabilmente non da titolare. Data l’importanza del match, è più realistico che entri a gara in corso e possa dimostrare di meritare spazio. Se sfrutterà l’opportunità, potrebbe trasformarsi da “evento” a risorsa concreta per la Fiorentina — vanificando l’idea di una cessione a gennaio. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.
