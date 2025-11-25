De Gea deve tornare quello da grandi notti: con l'AEK toccherà ancora a lui

La Fiorentina si trova in un momento delicato e avrà bisogno di David De Gea per il match di Conference League contro l’AEK: serve il portiere “da Old Trafford”, capace di esibirsi nelle grandi serate. Nonostante l’atmosfera spettrale del Franchi – tra gru e calcinacci – lo spagnolo rimane fondamentale per Paolo Vanoli. All’inizio non era partita l’alternanza: l’idea era di far ruotare De Gea con Terracciano e Martinelli, ma dopo una brutta serata per Terracciano contro il Panathinaikos, De Gea ha preso definitivamente possesso del posto anche nelle coppe. Tuttavia, il portiere ha commesso qualche incertezza nelle ultime settimane, subendo gol evitabili (come quello di Kostic) e pagando certe sbavature. Ora la Conference può essere la sua chance per ritrovare sicurezza. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.