È la vigilia di Fiorentina-Aek Atene: segui l'allenamento e la conferenza viola con noi!
Poco più di ventiquattro ore a Fiorentina-Aek Atene, gara valevole per la quarta giornata della group phase di Conference League in programma domani alle ore 21 allo stadio Franchi. Sarà quindi la classica giornata di vigilia europea, che potrete seguire con noi: alle ore 11 allenamento di rifinitura al Viola Park, con la possibilità di seguire la prima parte del lavoro sul campo della squadra di Paolo Vanoli attraverso le immagini che vi forniranno FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola; poi, alle 14.30, sempre al Viola Park, conferenza stampa di Vanoli, affiancato da un calciatore viola; alle 18 ci spostiamo al Franchi per la conferenza di Marko Nikolic, tecnico dell'Aek e, successivamente, per la sgambata dei greci sul campo.
Segui tutto con noi, rigorosamente in diretta!
