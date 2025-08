Brignoli promuove gli ex compagni Fazzini e Viti: "Vanno seguiti, ma faranno bene"

Nella sua lunga intervista concessa oggi a Radio FirenzeViola, Alberto Brignoli - portiere dell'AEK Atene noto per il gol al Milan quando giocava al Benevento nel 2017 - ha speso parole anche per Jacopo Fazzini e Mattia Viti, nuovi giocatori della Fiorentina prelevati in questa sessione di mercato dall'Empoli, dove hanno trascorso stagioni anche al fianco dello stesso Brignoli: "Con Mattia ho giocato più anni, era già in pianta stabile con noi nonostante fosse giovane. È un ragazzo forte, che va seguito e gli va data continuità. Con "va seguito" intendo sia per il ruolo in campo che per il carattere che ha: è un tipo che va protetto, anche per la persona che è. Ma sono convinto che farà bene".

Queste le riflessioni invece su Fazzini: "Jacopo lo conosco un po’ meno perché veniva il giusto in prima squadra quando c’ero io, ma si vedeva già che aveva molte qualità. Ha talento, Firenze è un grande salto e penso che ci vorrà un po’ più di pazienza rispetto a Mattia, anche perché compie un grande salto. Pure lui andrà seguito bene e accompagnato passo dopo passo, ma a Firenze si fanno le cose bene e sono certo che farà un’ottima stagione".

Infine, all'AEK avete accolto in queste ore Luka Jovic, un altro passato da Firenze. L'ha già conosciuto? Si è fatto un'idea della sua parabola?

"L’ho visto ieri quando è arrivato ma giusto due minuti, non si è ancora allenato con noi essendo arrivato appunto ieri. Ma se ha fatto un percorso del genere ha certamente i suoi meriti e poi all’interno di una carriera ci sono tante cose che non possiamo conoscere, delle dinamiche di cui siamo all’oscuro, ma le qualità le ha senza discussioni: Real Madrid, Milan e Fiorentina parlano per lui. Avrà solo bisogno di ritrovare continuità, spero e sono sicuro che ci darà una grossa mano".