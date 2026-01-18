Bologna-Fiorentina 1-2, Fabbian riapre la sfida su cross di Rowe

Il Bologna accorcia le distanze a pochi minuti dal termina della gara contro la Fiorentina. È Fabbian (88') a riaprire la sfida sfruttando un cross di Rowe, arrivato sugli sviluppi di una palla persa da Fagioli al limite dell'area viola.