Bologna-Fiorentina 1-2, Fabbian riapre la sfida su cross di Rowe
Il Bologna accorcia le distanze a pochi minuti dal termina della gara contro la Fiorentina. È Fabbian (88') a riaprire la sfida sfruttando un cross di Rowe, arrivato sugli sviluppi di una palla persa da Fagioli al limite dell'area viola.
