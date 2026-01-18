Bologna-Fiorentina 0-2, raddoppia Piccoli su rimpallo. Super Dodo
La Fiorentina fa 2-0 a Bologna: ci pensa Roberto Piccoli, servito da Dodo dopo una cavalcata magistrale. Il centravanti sfrutta un rimpallo fortunoso, prima del quale sembrava avesse toccato la sfera in fuorigioco: il Var ha, però certificato la posizione regolare. Gol buono.
