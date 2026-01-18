Bologna-Fiorentina 0-0, Ndour fa gol ed esulta: ma rete annullata
La Fiorentina passa in vantaggio al Dall'Ara con un gol di Cher Ndour, servito ottimamente da Dodo. Il giocatore esulta, dedica la rete a Commisso, ma poi l'arbitro decreta il fuorigioco precedente di Parisi annullando tutto. Si riparte da 0-0.
