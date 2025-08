Bologna, Bernardeschi: "Ci sta che qualcuno si sia arrabbiato quando sono andato via dalla Fiorentina"

vedi letture

Il nuovo numero 10 del Bologna Federico Bernardeschi si è presentato ufficialmente oggi alla stampa e ai tifosi felsinei in conferenza stampa. Tra i tanti temi trattati dall'ex viola anche quello relativo al suo passato e al passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. Queste le sue parole come riportate da Tuttomercatoweb.com: "L'accoglienza qui è stata molto positiva voglio ringraziare i tifosi per questo. Bologna è una piazza calda, si sente che c'è entusiasmo. Ora sta a noi dimostrare ancora qualcosa in più. Il mio rapporto con il passato è meraviglioso: ho cambiato 4 società se includiamo Crotone (dove sono stato in prestito). Ci sta che qualcuno si sia arrabbiato quando sono andato via dalla Fiorentina, ma poi alla Juventus sono entrato in una società molto importante e abbiamo raccolto diversi successi. Ho rispetto per tutte le società in cui sono stato. Nella Juve sono diventato l'uomo e il calciatore che sono oggi, dunque c'è grande gratitudine".

Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per leggere la restante parte della conferenza:

Bologna, Bernardeschi si presenta: "10 anni fa disse no la Fiorentina. Sulla Juventus..."